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В МО РФ заявили об увеличении объемов производства артиллерийских систем

В МО РФ заявили об увеличении объемов производства артиллерийских систем

Под руководством главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной было проведено совещание, на котором рассматривались вопросы, касающиеся поставок и перспектив развития производства и поставок в войска ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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