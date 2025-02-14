#Сводка на утро 14 февраля 2025 года ▪ Вечером 2 БПЛА противника были уничтожены в районе г. Сочи, ещё пять – над Крымом.
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#Сводка на утро 14 февраля 2025 года ▪ Вечером 2 БПЛА противника были уничтожены в районе г. Сочи, ещё пять – над Крымом.
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