Представлен первый в истории процессор Arm: 100 млрд транзисторов, до 136 ядер, DDR5-8800 и до 6 ТБ

Процессор построен на ядрах Neoverse V3 третьего поколения На конференции Hot Chips 2026 компания Arm раскрыла подробности AGI — процессора для инфраструктуры искусственного интеллекта и интеллектуальных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии