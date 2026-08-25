iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Представлен первый в истории процессор Arm: 100 млрд транзисторов, до 136 ядер, DDR5-8800 и до 6 ТБ

Представлен первый в истории процессор Arm: 100 млрд транзисторов, до 136 ядер, DDR5-8800 и до 6 ТБ

Процессор построен на ядрах Neoverse V3 третьего поколения На конференции Hot Chips 2026 компания Arm раскрыла подробности AGI — процессора для инфраструктуры искусственного интеллекта и интеллектуальных агентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии