Военное обозрение

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Греческие профсоюзы анонсировали масштабную забастовку с участием более 2 млн человек

Греческие профсоюзы анонсировали масштабную забастовку с участием более 2 млн человек

На фоне известий о том, что в США начинается самая масштабная забастовка работников железнодорожной отрасли за последние несколько десятилетий, сообщения о забастовках приходят и из стран Европейского союза.

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