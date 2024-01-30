Смолянка, столкнувшая знакомую с четвертого этажа, задержана

Потерпевшая жива, но находится в больнице В Смоленской области в поселке Верхнеднепровский Дорогобужского района оперативники задержали безработную 47-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на убийство.
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