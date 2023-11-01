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К 150-летию Таврической семинарии в Крыму провели благотворительные концерты

К 150-летию Таврической семинарии в Крыму провели благотворительные концерты

В Крыму отметили 150-летие Таврической духовной семинарии. К юбилею семинарии в Симферополе, Судаке и Евпатории провели три благотворительных концерта камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест», под руководством Владимира Николенко.

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