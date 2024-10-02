Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Это правильно. И надо было лишить их всего с самого начала.Рыбин и Сенчукова...
  • Игорь Егоров
    Британцы они как всегда практичны, поэтому бесов  держали и обучали в тюрьме...Пленный ВСУ Шумск...
  • Mikhail Stepanov
    Этого не будет, как и самой Украины в прежнем виде.Риттер: Украине о...

ТАСС: Зачистка Угледара практически завершена, ВСУ понесли огромные потери

ТАСС: Зачистка Угледара практически завершена, ВСУ понесли огромные потери

Угледар практически зачищен от украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС. В силовых структурах уточнили, что противник понес огромные потери из-за отказа вывести войска из города, когда была такая возможность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх