ТАСС: Зачистка Угледара практически завершена, ВСУ понесли огромные потери

Угледар практически зачищен от украинских подразделений. Об этом сообщает ТАСС. В силовых структурах уточнили, что противник понес огромные потери из-за отказа вывести войска из города, когда была такая возможность.
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