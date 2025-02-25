Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

Новая выходка Азербайджана, очевидно, не осталась незамеченной в России. Военный корреспондент Дмитрий Стешин прямо разъяснил, что же происходит у Алиева.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Оставьте в покое полезный овощ помодор! Есть вредоносная диаспора, есть  легко доступные  меры воздействия на нее вплоть до ликвидации. С политической волей слабовато, ее хватает только на прессование русских баб в Перми из-за слепленных ими нетолерантных снеговиков.
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13 час.
ВД
Валерий Денисов
&quot;Осадить Азербайджан можно... &quot; Ха-ха-ха-ха... и много раз. Пока что в своей стране свой народ не могут защитить от распоясавшихся рядовых азеров, а о диаспорах и тем более Алиевых и всего Азербайджана... не надо лохматить бабушку.
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12 час.
Tania Еременко
Сняли у меня с языка. Спасибо, Александр!
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7 час.
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