"У меня плохие новости о будущем Азербайджана": Новая выходка Баку. Военкор прямо разъяснил, что происходит с Алиевым

Оставьте в покое полезный овощ помодор! Есть вредоносная диаспора, есть легко доступные меры воздействия на нее вплоть до ликвидации. С политической волей слабовато, ее хватает только на прессование русских баб в Перми из-за слепленных ими нетолерантных снеговиков.

ВД

Валерий Денисов

"Осадить Азербайджан можно... " Ха-ха-ха-ха... и много раз. Пока что в своей стране свой народ не могут защитить от распоясавшихся рядовых азеров, а о диаспорах и тем более Алиевых и всего Азербайджана... не надо лохматить бабушку.