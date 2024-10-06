Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Арестович: В ближайшее время фронт посыплется в нескольких местах, всё закончится грандиозным позором Украины

Арестович: В ближайшее время фронт посыплется в нескольких местах, всё закончится грандиозным позором Украины

Россия в ближайшее время прорвет оборону ВСУ в нескольких местах, режим Владимира Зеленского сделал напрасную ставку на обещание «вернуть границы 1991 года вооруженным путем», заявил бежавший на Запад экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

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