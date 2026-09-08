Дальний Восток продолжает манить людей рублем, бизнес — перспективами, но жизнь диктует свои правила

Иосиф Дискин: Сейчас важна не столько численность рабочей силы, сколько нетривиальные технологии Георгий Смирнов Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Андрей Заостровцев Иосиф Дискин Во Владивостоке открылся 11-й Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором участвуют представители порядка 70 стран.
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