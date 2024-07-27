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Франции не хватило суток для восстановления движения поездов

Франции не хватило суток для восстановления движения поездов

Пока в Париже шло шоу гомосексуалистов и трансвеститов, увенчанное подъемом перевёрнутого олимпийского флага, тысячи французов и гостей страны продолжали ждать, […] The post Франции не хватило суток для восстановления движения поездов appeared first on Медиакратия.

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