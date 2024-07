Пока в Париже шло шоу гомосексуалистов и трансвеститов, увенчанное подъемом перевёрнутого олимпийского флага, тысячи французов и гостей страны продолжали ждать, […] The post Франции не хватило суток для восстановления движения поездов appeared first on Медиакратия.