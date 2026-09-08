Русская весна
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Русская весна

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Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США

Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США

Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой вся Северная Америка окрашена в цвета флага США.

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