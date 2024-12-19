Путин сравнил помилование Хантера Байдена с отказом Сталина обменять сына

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Андрей Колесников на прямой линии с президентом России поинтересовался мнением Владимира Путина относительно недавнего помилования Хантера Байдена его отцом, президентом США Джо Байденом.
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