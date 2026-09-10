Медведев: Россия способна стереть НАТО в пыль, но это крайний вариант

Россия способна нанести НАТО сокрушительный удар, возможности для этого есть, но это будет точкой невозврата для всех.
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