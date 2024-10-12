На Украине военкомы устроили облаву на концерте комика

В украинских Черкассах военкомы (украинское название - сотрудники территориального центра комплектования, ТЦК, пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в поисках призывников, информирует издание «Страна .
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