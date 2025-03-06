Санкт-Петербург подготовлен к сезону весенних паводков

За зиму выпало осадков на 4 сантиметра меньше нормы Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поучаствовал в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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