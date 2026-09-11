Суды Ярославля приговорили Кустова к 15 годам за убийство соседки

Николай Кустов из Ярославской области получил 15 лет колонии за заказное убийство соседки. В 2019 году нанятый им исполнитель поджёг её дом из-за конфликта на почве загрязнения её участка.
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