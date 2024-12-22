Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

Фицо: визит в Россию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его визит в Москву и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стали реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.