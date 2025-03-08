Трамп: "Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.
Что означают угрозы Трампа в адрес России?
Комментарии
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Cергей Шапорев
А нам точно необходимо поставлять в США, которые поставляют ракеты для убийств наших мужиков, титан и прочее? И кому это нужно: пенсионерам, экономике или…?!)))
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13 час.
Семен Демин
Что значат угрозы Трампа? А вы не знаете? США это враг России - вот, что это значит. Наивные!
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10 час.
Иван Иванов
Агент КГБ Краснов отрабатывает задание, не мешайте ему!
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10 час.
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