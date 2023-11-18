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"АвтоВАЗ" возобновит производство моделей с двигателем Евро-5 в декабре

"АвтоВАЗ" возобновит производство моделей с двигателем Евро-5 в декабре

"АвтоВАЗ" возобновит производство моделей Vesta и Niva, оснащённых двигателями Евро-5, в декабре.Также в декабре автоконцерн восстановит производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов.

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