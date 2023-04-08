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Феминизм против истинного женского начала

Феминизм против истинного женского начала

Принцесса Виттория Аллиата ди Виллафранка Русофобия как формула колонизации Год назад, когда преподавание Достоевского стало проблемой в итальянских университетах, а величайшие из ныне живущих на Западе русских оперных певцов и дирижёров были вынуждены либо публично отречься от своей Родины, либо потерять работу, я сказала себе: "Добро пожаловать на борт!" Русофобия – лишь последняя из многочисленных форм ненависти, намеренно созданных для современных методов и формул колонизации.

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