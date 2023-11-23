Китай усиливает давление на банки с целью покончить с жилищным кризисом

Китай стремится покончить с паникой на рынке недвижимости, усиливая давление на банки с целью заполнить дефицит финансирования в размере 446 млрд долларов, необходимые для стабилизации отрасли, недопущения дефолтов и сдачи миллионов недостроенных квартир, сообщает Bloomberg.