Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” с Геральтом в...

Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” с Геральтом выйдет в начале декабря в ПольшеПисатель Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” выйдет в Польше в начале декабря текущего года: источник#Писатель.