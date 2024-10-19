Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” с Геральтом в...

Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” с Геральтом выйдет в начале декабря в ПольшеПисатель Анджей Сапковский сообщил о том, что новая книга по “Ведьмаку” выйдет в Польше в начале декабря текущего года: источник#Писатель.
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