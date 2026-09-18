Ученые связали ядерные испытания в КНДР с тысячей землетрясений

Подземные ядерные взрывы, произведенные в КНДР с 2006 по 2017 годы, нарушили равновесие земной коры и вызвали значительные землетрясения, которые продолжались до 2025 года.
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