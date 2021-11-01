Опросы показали, что больше 41% российских IT-специалистов в будущем хотят открыть свое дело

Большая часть IT-специалистов в России хотят продолжить свою карьеру, открыв собственный бизнес. Такие результаты показало исследование, проведенное на платформе для соревнований по сети All Cups среди 1024 программистов.
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