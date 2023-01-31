Аргументы недели

98 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    За шубу не только родину, но и мать родную, наверное, готова продать!Захарова назвала ...
  • Марина Плосконос
    Это первоначальные хотелки, уже ,наверное, список пополнился, а что то уже  галкой отмечено.Захарова назвала ...
  • vitaly yanushkevich
    Неужели на шубу ещё не наворовала, пусть берёт пример с зелёного.Захарова назвала ...

Глава Пентагона Ллойд Остин: США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею

На пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены применить ядерное и обычное оружие, чтобы защитить Южную Корею.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх