Участник программы «Герои Приангарья» стал начальником областного штаба «Юнармии»

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои Приангарья» Александр Пак стал начальником штаба Иркутского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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