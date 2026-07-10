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Иркутск Сегодня

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Участник программы «Герои Приангарья» стал начальником областного штаба «Юнармии»

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои Приангарья» Александр Пак стал начальником штаба Иркутского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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