Сергей Кузнецов: «Как архитектор, в силу своей профессии и миссии, я не могу быть консерватором»

Главный архитектор Москвы – о ярких проектах в Петербурге Как идет работа над проектом преобразования Анненкирхе и почему строительство небоскребов в Петербурге можно назвать большим везением для города – об этом в интервью с главным архитектором Москвы, первым заместителем председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).