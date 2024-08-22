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Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Вождь мирового пролетариата, как его величали коммунисты, Владимир Ульянов, возглавив большевистское революционное правительство, начал под документами ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии-псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)».

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Комментарии
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W
Walery
Автор... ты мозги свои где растерял или их у тебя не было с рождения?  Можно тебя именовать Солженицын 2.0, но более тебе подходит - &quot;Либерасосунчик&quot;!  Хотя тебя понять можно - сегодня не осталось исторической литературы и первоисточников, только слухи и вбросы которые ты впитал в свою пустую голову  - это пожалуйста, это твои проблемы.., но зачем ты их разбрасываешь.., а?  Тебе не хватает образования и тебе уроду это нравиться.., да?
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