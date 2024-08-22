Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

W

Walery

Автор... ты мозги свои где растерял или их у тебя не было с рождения? Можно тебя именовать Солженицын 2.0, но более тебе подходит - "Либерасосунчик"! Хотя тебя понять можно - сегодня не осталось исторической литературы и первоисточников, только слухи и вбросы которые ты впитал в свою пустую голову - это пожалуйста, это твои проблемы.., но зачем ты их разбрасываешь.., а? Тебе не хватает образования и тебе уроду это нравиться.., да?