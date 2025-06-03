В Рязанской области объявлено метеопредупреждение до 4 июня

Информация размещена на карте Гидрометцентра для Центрального федерального округа. Метеопредупреждение для Рязанской области актуально пока до полуночи 4 июня, позже оно может быть продлено, если условия не изменятся.
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