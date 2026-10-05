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Тульские новости

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Туляки в сентябре 2026 года подали 323 обращения в администрацию города

Туляки в сентябре 2026 года подали 323 обращения в администрацию города

Количество обращений граждан в администрацию Тулы за сентябрь 2026 года выросло на 137,5% и составило 323.

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