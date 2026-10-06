В Саратовской области полицейскими выявлен факт присвоения 3,5 млн рублей бухгалтером в рамках зарплатного проекта

В Пугачевском районе в ходе проверки по заявлению индивидуального предпринимателя полицейскими установлено, что ранее судимая за совершение мошенничества 38-летняя бухгалтер, работавшая в организации заявителя, в течение 3 месяцев трудовой деятельности незаконно присвоила 3,5 миллиона рублей.
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