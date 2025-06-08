Отзывы клиентов — золото в мире маркетинга

Посмотрите, какие отзывы я получил от клиентов вчера и сегодня! Вы когда-нибудь задумывались, что получать обратную связь легче, когда вы в хорошем настроении? Посмотрите, как это работает: я сделал что-то приятное для клиента, и клиент был счастлив, взволнован и дал положительный отзыв.
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