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Отзывы клиентов — золото в мире маркетинга

Отзывы клиентов — золото в мире маркетинга

﻿﻿Посмотрите, какие отзывы я получил от клиентов вчера и сегодня! Вы когда-нибудь задумывались, что получать обратную связь легче, когда вы в хорошем настроении? Посмотрите, как это работает: я сделал что-то приятное для клиента, и клиент был счастлив, взволнован и дал положительный отзыв.

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