Отзывы клиентов — золото в мире маркетинга

﻿﻿Посмотрите, какие отзывы я получил от клиентов вчера и сегодня! Вы когда-нибудь задумывались, что получать обратную связь легче, когда вы в хорошем настроении? Посмотрите, как это работает: я сделал что-то приятное для клиента, и клиент был счастлив, взволнован и дал положительный отзыв.