Оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов в Сербии

Лидеры прозападной партии «Сербия против насилия» объявили голодовку. Оппозиционеры требуют аннулировать итоги голосования на муниципальных выборах в Белграде, где победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
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