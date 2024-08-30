Маск обеспокоен возможным наличием американского следа в задержании Дурова

REUTERS/Gonzalo Fuentes Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей обеспокоенности возможным наличием американского следа в задержании сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции.
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