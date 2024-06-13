Разочарование и тревога: честное мнение о фильме "Головоломка 2"

В мире кинематографа произошло странное явление - популярная студия Disney начала сдавать позиции. Проекты стали приносить меньше денег, критика стала жестче, и руководство решило пересмотреть работу в студии.
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