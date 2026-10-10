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Большая часть беседы была посвящена урегулированию на Украине: в Кремле сообщили подробности о разговоре Путина и Трампа

Большая часть беседы была посвящена урегулированию на Украине: в Кремле сообщили подробности о разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был посвящён в основном украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

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