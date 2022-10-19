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От салехардцев ждут инициатив по совершенствованию законодательства

От салехардцев ждут инициатив по совершенствованию законодательства

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа в целях совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере молодежной политики и патриотического воспитания в Ямало-Ненецком автономном округе с максимальным привлечением общественности с 1 октября по 30 ноября 2022 года проводится открытый сбор предложений от общественных объединений, молодежи, экспертов по внесению изменений в законы автономного округа от 25 декабря 2017 года № 103-ЗАО «О патриотическом воспитании граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе».

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