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Путин озвучил важное условие для начала переговоров по Украине

Путин озвучил важное условие для начала переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин озвучил важное условие для начала переговоров по украинскому конфликту.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
чо за хуйня?! я прихожу здесь читать, а не по непонятным ссылкам ходить! автор- имбецил!
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