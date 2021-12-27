NYT: Зеленский окружил себя комиками без навыков дипломатии и войны Американская The New York Times опубликовала разгромную статью о Владимире Зеленском, в которой проводится мысль о тотальной некомпетентности президента Украины и его команды.
NYT: Зеленский окружил себя комиками без навыков дипломатии и войны Американская The New York Times опубликовала разгромную статью о Владимире Зеленском, в которой проводится мысль о тотальной некомпетентности президента Украины и его команды.
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