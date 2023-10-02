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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. Кудерметова стала №16, Павлюченкова поднялась на 24 строчки, Шнайдер обновила личный рекорд

Полуфиналистка Анастасия Павлюченкова взлетела на 24 строчки. Диана Шнайдер, ставшая финалисткой в Нинбо, обновила личный рекорд.

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