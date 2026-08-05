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Порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники полиции совместно с «Движеним первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В Тюменской области в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника на территории школы № 52 сотрудники полиции совместно с представителем «Движения Первых» Анастасией Спириной организовали праздник спорта и безопасности для детей, посещающих пришкольный летний лагерь.

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