В Тюменской области сотрудники полиции совместно с «Движеним первых» провели акцию «Зарядка со стражем порядка»

В Тюменской области в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника на территории школы № 52 сотрудники полиции совместно с представителем «Движения Первых» Анастасией Спириной организовали праздник спорта и безопасности для детей, посещающих пришкольный летний лагерь.