Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.Как передаёт РИА Новости, по его словам, на участке Синьковка-Петропавловка ВФУ были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска российских военных.
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