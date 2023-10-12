Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.Как передаёт РИА Новости, по его словам, на участке Синьковка-Петропавловка ВФУ были вынуждены отойти от ранее занимаемых рубежей из-за натиска российских военных.