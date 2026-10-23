Военнослужащий подразделения войск беспилотных систем (БПС) 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Ураган рассказал ТАСС, что украинские оккупанты минируют гражданские дороги Запорожской области в попытках отомстить за провалы на фронте.
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