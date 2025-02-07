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Daily Mail: Трамп заставит Зеленского прекратить огонь к Пасхе

Daily Mail: Трамп заставит Зеленского прекратить огонь к Пасхе

Слит "мирный план Трампа для Украины": переговоры с Путиным, прекращение огня к Пасхе и никакого НАТО © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Стали известны детали мирного плана Трампа для Украины, пишет DM.

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Комментарии
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Tania Еременко
Ну уж нет, нам нужна одна ПОБЕДА! Трамп её не сможет запретить.
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21 час.
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