На Западе выразили уверенность в позитивном восприятии пасхального перемирия в США

Международный аналитик, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что США позитивно воспримут предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине.
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