BMW K2 — купе, кабриолет и пикап в одном флаконе

Одно из самых сложных решений для автолюбителя какие именно транспортные средства поставить в гараж. Пикап невероятно практичен, кабриолет станет идеальным летним автомобилем, а спортивное купе предложит потрясающие эмоции при каждодневном использовании.
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