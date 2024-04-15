Инсайдер Романо заявил, что Янсен является фаворитом на пост тренера "Спартака"

Авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях заявил, что основным кандидатом на пост нового главного тренера московского "Спартака" является нидерландский специалист Паскаль Янсен.
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