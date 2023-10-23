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Подземные школы и бомбоубежища: рисковые западные инвесторы ищут быструю выгоду на Украине

Подземные школы и бомбоубежища: рисковые западные инвесторы ищут быструю выгоду на Украине

Засилье безнаказанной коррупции на Украине привлекает смелых и пронырливых инвесторов со всего мира. Тот факт, что боевые действия продолжаются, не пугают тех, кто и сам готов поступать нечестно, зарабатывая «быстрые» деньги на подряде или другом доступном для смутного времени бизнесе.

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