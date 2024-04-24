Пленный военный ВСУ: на передовой в основном солдаты старше 50 лет

Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказал, что лишь немногие молодые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в выполнении задач на передовой.
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